Colombia: presidente Pedro visita la regione colpita dall'uragano Julia

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha visitato oggi la regione della Guajira dove il passaggio dell'uragano Julia ha prodotto i maggiori danni alla popolazione. Lo ha reso noto lo stesso Petro attraverso un messaggio sul suo profilo Twitter. "Siamo arrivati a Uribia, nel nord (della regione) della Guajira, zona del disastro", ha scritto il presidente. Secondo le autorità locali che hanno decretato ieri lo "stato di calamità", solo nel municipio di Uribia sarebbero almeno 5 mila le famiglie sfollate e una parte del territorio continua ad essere isolata dalle comunicazioni. Dopo il passaggio dell'uragano, ha riferito l'ufficio del difensore civico, nel dipartimento di La Guajira sono stati registrati danni materiali in almeno 528 abitazioni. I danni hanno lasciato l'80 per cento delle famiglie colpite e in isolamento. (Mec)