Ita: Tajani (FI), puntare su hub Fiumicino, Linate, Malpensa, no a succursali Charles De Gaulle

- "Io credo che si debba verificare tutto perché non mi convince molto la decisione del Mef per una serie di motivi, intanto rimane sempre troppo coinvolgimento da parte di cittadini e se le cose non andranno saranno sempre cittadini a pagare, visto che la maggior parte delle quote saranno in mano dello stato italiano. Secondo, Air France non è un alleato del nostro Paese, l'aeroporto Charles de Gaulle che è il grande hub francese, ancora molti buchi da colmare non vorrei che Fiumicino diventasse lo strumento per fare incrementare le presenze a Parigi; Lufthansa non è un concorrente diretto invece del nostro paese perché gli aeroporti tedeschi sono già pieni e ritengo che la scelta di difendere l’hub di Fiumicino sia fondamentale, d'altronde Aponte ha dimostrato sempre, essendo un esperto del settore trasporti, di saper fare politica dei trasporti e quindi secondo me era meglio scegliere l'altra cordata, quella Lufthansa e Aponte perché era più utile per il nostro paese e poi meno responsabilità Ai cittadini, si trattava di una vera privatizzazione". Lo ha detto il deputato e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a "Quarta Repubblica" su Rete4. "Quest'altra scelta dal Mef mi sembra una finta privatizzazione e poi una compagnia aerea a che cosa serve? A portare i turisti nostro paese, quindi ripeto dobbiamo puntare sull’hub di Fiumicino, di Linate, di Malpensa e non fare le succursali dello Charles de Gaulle in Francia. Ritengo che la scelta del Mef, anche se apparentemente più vantaggiosa sul momento dal punto di vista economico, a medio e lungo termine diventa svantaggiosa però ripeto nessuno ha letto le carte, parlo da vecchio commissario ai trasporti che ha curato la privatizzazione di Alitalia con la Cai, però mi sembra che la scelta del Mef non vada nella giusta direzione", ha aggiunto Tajani. (Rin)