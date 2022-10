Serbia-Croazia: Belgrado si aspetta che Zagabria ritiri riconoscimento indipendenza Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della diplomazia serba ha valutato che con quella dichiarazione Grlic Radman "è uscito dal quadro della politica ufficiale dell'Unione europea, che è in una posizione neutrale rispetto allo status in questa materia". "La Serbia, ovviamente, nonostante la volontà del ministro Grlic Radman, non riconoscerà l'indipendenza del Kosovo", ha ribadito Selakovic, sottolineando che la posizione della diplomazia croata "è contraddittoria", perché la Croazia "difende l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina facendo riferimento al principio di sovranità e inviolabilità dell'integrità territoriale degli Stati, e allo stesso tempo nega alla Serbia gli stessi diritti", ha concluso il ministro. (Seb)