Kosovo: relatrice Ue von Cramon, Francia e Paesi Bassi non bloccheranno la liberalizzazione dei visti

- Francia e Paesi Bassi non bloccheranno l’abolizione dei visti per il Kosovo. Lo ha detto la parlamentare europea e relatrice per il Kosovo, Viola von Cramon, intervistata dall’emittente “T7”. L’eurodeputata si attende che i due Paesi Ue non blocchino la liberalizzazione dei visti perché non è nel loro interesse. “Alcuni Paesi hanno le elezioni e altri non hanno nemmeno un governo al momento. Basterà per far procedere la questione? Non lo so. Tuttavia, le persone con le quali ho parlato sono ottimiste”, ha dichiarato. (Alt)