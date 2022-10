Bosnia: esponente serbo approva referendum di annessione in Ucraina, "esempio" per status Republika Srpska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente serbo della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, Milorad Dodik, ha espresso approvazione per i referendum di annessione dei territori ucraini occupati alla Russia, definendolo un "processo decisionale che si può usare per lo status della Republika Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina). Lo riporta l'emittente "N1". "È comprensibile che la Serbia abbia una posizione contraria ai referendum nei territori ucraini, perché la loro accettazione sarebbe un passo più vicino al riconoscimento del Kosovo. D'altra parte, per noi che lottiamo per lo status della Republika Srpska, il referendum è il modo più generale di chiamare in causa il popolo e deve far parte di una pratica politica accettata. La Russia ha il diritto di proteggere il suo milione di abitanti in quella zona", ha affermato Dodik. (Seb)