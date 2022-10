Serbia: ambasciatore Ucraina, difficile comprendere decisione di non imporre sanzioni alla Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alla posizione del ministero degli Esteri russo, il quale ha fatto riferimento al verdetto della Corte internazionale di giustizia sul Kosovo, come prova che i referendum sono conformi al diritto internazionale, Tolkach ha affermato che "i referendum in Kosovo sono avvenuti sotto il monitoraggio di osservatori internazionali e si sono preparati per anni", e "confrontarli con i referendum che sono avvenuti nei territori ucraini sotto la minaccia delle forze armate russe è ridicolo". Gli ucraini, ha aggiunto, sono tra i pochi a difendere costantemente l'integrità territoriale della Serbia. "Questo è quello che abbiamo fatto, stiamo facendo e faremo in futuro", ha aggiunto Tolkach. (Seb)