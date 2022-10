Croazia: Ispettorato agricoltura, 80 per cento di vini importati dal Kosovo sono "falsi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'80 per cento dei vini kosovari importati in Croazia sono "falsi" e contengono zucchero e acqua invece dell'uva. Lo rivelano i media di Zagabria, riprendendo i dati dell'Ispettorato dell'agricoltura di Stato. L'organo ha effettuato quest'anno un controllo sulla qualità del vino e di altre categorie di prodotti vitivinicoli, con e senza origine protetta, che la Croazia importa da altri membri dell'Unione europea e da Paesi terzi, dal quale è risultato che su cinque vini importati dal Kosovo, quattro si sono rivelati "falsi". La stessa cosa è successa anche a un vino della Bosnia Erzegovina, così come a due autoctoni. Le varietà incriminate sarebbero Riesling e Vranac. (Seb)