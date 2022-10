Kosovo-Ue: presidente Osmani a Praga per primo vertice della Comunità politica europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo Vjosa Osmani si è recata a Praga per rappresentare il Kosovo al primo vertice della Comunità politica europea (Epc). Un comunicato stampa diffuso dall'ufficio di Osmani rileva che l'incontro inaugurale riunirà i capi di Stato e di governo di 44 Paesi del continente europeo con l'obiettivo di promuovere il dialogo politico e rafforzare la cooperazione per affrontare le questioni più urgenti di sicurezza e stabilità in Europa. La presidente Osmani terrà anche degli incontri bilaterali a margine dei lavori con i leader europei per discutere dell'approfondimento della cooperazione.(Alt)