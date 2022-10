Europa: Macron, continente può discutere anche fuori dall'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riunire i leader di 44 paesi significa che l'intero continente europeo è in grado di discutere anche al di fuori dell'Unione europea. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, al termine del primo incontro della Comunità politica europea svoltasi a Praga. Macron ha notato come la prima riunione di questo nuovo formato abbia raggiunto vari obiettivi. Primo tra tutti, secondo Macron, quello di "fissare l'unità di 44 paesi europei nei confronti dell'aggressione russa all'Ucraina". In secondo luogo, ha permesso l'incontro di leader i cui paesi hanno rapporti estremamente complessi, in particolare Armenia, Turchia e Azerbaigian ma anche Serbia e Kosovo, traguardi che erano "impensabili" pochi anni fa. (segue) (Vap)