Privacy: firmato accordo di cooperazione tra Garante italiano e quello georgiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Garante della protezione dei dati italiano e l’omologa Autorità georgiana hanno sottoscritto un accordo di cooperazione in materia di protezione dei dati personali, allo scopo di promuovere il rispetto della privacy in un quadro condiviso di diritti e libertà fondamentali. L’accordo - si legge in un comunicato - siglato oggi a Roma dal presidente dell’Autorità italiana Pasquale Stanzione e dalla presidente dell’Autorità georgiana Lela Janashvili, è un ulteriore importante tassello della cooperazione attivata dal Garante italiano con varie Autorità di Paesi non appartenenti all’Unione europea, come la Moldavia, l’Albania, la Macedonia del Nord e il Kosovo. Il memorandum prevede, tra i vari punti, lo scambio di esperti, la condivisione delle informazioni e delle migliori pratiche, anche al fine di individuare soluzioni armonizzate tra i due Paesi. Hanno presenziato alla firma dell’accordo anche l’ambasciatore della Georgia in Italia S.E. Konstantine Surguladze e il segretario generale del Garante italiano Fabio Mattei.(Com)