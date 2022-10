Kosovo: Commissione europea, requisiti soddisfatti per liberalizzazione dei visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha inviato un documento agli Stati membri dell'Ue confermando che il Kosovo ha soddisfatto tutti i requisiti per la liberalizzazione dei visti. Secondo quanto riferisce l’emittente radiofonica “Radio Free Europe”, la Commissione conferma che la proposta all'Ue di concedere la liberalizzazione dei visti al Kosovo rimane in vigore. Il documento non è un rapporto formale per l'attuazione della tabella di marcia.(Alt)