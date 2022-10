© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non consentirà che il Kosovo aderisca alle Nazioni Unite, fino a quando il presidente resterà Aleksandar Vucic. Lo ha affermato lo stesso capo dello Stato serbo, in un discorso pubblico. "Al momento non c'è questa volontà, ne abbiamo parlato anche con il capo del governo", Ana Brnabic, ha spiegato il presidente serbo. (Seb)