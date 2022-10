Kosovo: Guerini a Pristina, Italia nuovamente al comando di Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Oggi l'Italia assume nuovamente il comando della missione Nato in Kosovo (Kfor), che da 23 anni garantisce stabilità e sicurezza al Kosovo e alla regione dei Balcani occidentali. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, attraverso Twitter. “Con grande orgoglio ho incontrato il nostro contingente a Pristina e augurato buon lavoro al comandante, generale Ristuccia”, ha proseguito il ministro. Guerini si è recato oggi in Kosovo in occasione del passaggio di consegne al comando della missione Nato. Il ministro, accompagnato dal capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, è stato accolto dalla presidente della Repubblica del Kosovo, Vjosa Osmani, dalle rappresentanze Nato nonché dall’ambasciatore d’Italia a Pristina, Antonello De Riu. Successivamente, Guerini ha presenziato alla cerimonia di assunzione del comando della missione da parte del generale di divisione Michele Ristuccia. Quest’ultimo succede al maggior generale ungherese Ferenc Kajari, dando così il via al tredicesimo mandato italiano alla guida delle forze multinazionali di pace in servizio nell’area.(Alt)