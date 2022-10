Usa: diagnostica, Bio-Rad Laboratories valuta fusione con la olandese Qiagen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda statunitese Bio-Rad Laboratories, specializzata in prodotti per la ricerca scientifica e la diagnostica clinica, sta valutando una fusione con la compagnia olandese Qiagen. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito al “Wall Street Journal” che il valore dell’accordo potrebbe aggirarsi intorno ai 10 miliardi di dollari, anche se per il momento le interlocuzioni sono ancora in corso e dovrebbero proseguire per qualche settimana. Una combinazione tra le due società rappresenterebbe l’ultima operazione nel mercato della diagnostica clinica, che dall’inizio della pandemia di Covid-19 ha conosciuto una rapida espansione dovuta alla crescente domanda di tamponi. (Was)