Sardegna: Portovesme srl, Regione difenderà posti di lavoro, chiesto mantenimento linee produttive (2)

- La crisi è determinata, a detta dell'azienda, dai rincari energetici. Motivazione che Regione e sindacati considerano pretestuosa. Occorre ripristinare corrette relazioni istituzionali sindacali, in una vertenza determinata da un inaccettabile disegno di smantellamento delle linee produttive. A fronte dei forti utili registrati dal gruppo anche nell'anno in corso, ha detto il Presidente Solinas, da parte aziendale giunge un allarmante annuncio di indebolimento del sistema produttivo, e forse di uno definitivo smantellamento dell'unico polo metallurgico non ferroso della Sardegna. Presidente e sindacati hanno sottoscritto un verbale che esprime la volontà e la strategia comune per la difesa della produzione e dei posti di lavoro. (Rsc)