Ucraina: Zelensky, Russia non può batterci sul campo di battaglia e ricorre a “terrore missilistico”

- Le truppe russe non sono in grado di battere i difensori ucraini sul campo di battaglia e allora ricorrono a un “terrore missilistico”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio. “L’Ucraina non può essere intimidita ma solo unirsi di più”, ha dichiarato il capo dello Stato. “Persino ora gli occupanti non riescono a opporsi a noi sul campo di battaglia ed ecco il motivo per cui fanno ricorso al terrore”, ha affermato. “Ebbene, rendiamo il campo di battaglia ancor più doloroso per il nemico. Ripristineremo tutto ciò che è andato distrutto”, ha proseguito Zelensky. (Kiev)