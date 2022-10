Governo: ecco le nomine in Consiglio dei ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo di interpretare il pensiero di tutta la Farnesina, le informazioni e gli approfondimenti di Nova rappresentano uno strumento importante per gli addetti ai lavori" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Il Consiglio dei ministri che si è riunito oggi alle ore 17.15 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Mario Draghi, segretario il sottosegretario alla presidenza, Roberto Garofoli, su proposta del ministro degli Affari esteri e Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, ha deliberato: la proroga del collocamento fuori ruolo del ministro plenipotenziario Fernando Gentilini presso il Servizio europeo di Azione esterna (Seae) per ricoprire il nuovo incarico di "Principal Advisor at the European Diplomatic Academy"; la proroga del collocamento fuori ruolo del ministro plenipotenziario Carmelo Barbarello presso il Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel nell'ambito del Servizio europeo di Azione esterna (Seae) con l'incarico di "Political Advisor of the Eu Special Representative for the Sahel" a Bruxelles; la proroga della permanenza all'estero e in sede, sino al termine massimo del 30 marzo 2023, del ministro plenipotenziario Placido Vigo, attualmente in servizio all'Ambasciata d'Italia a Caracas, quale capo della rappresentanza diplomatica; l'ulteriore proroga della permanenza in sede, sino al termine massimo del 30 aprile 2023, del ministro plenipotenziario Mario Giorgio Stefano Baldi, attualmente in servizio all'Ambasciata d'Italia a Minsk, quale capo della rappresentanza diplomatica. Lo rende noto la presidenza del Consiglio. (Com)