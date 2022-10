Mediterraneo: Fondazione Craxi promuove giornata di studio sul Maghreb, focus su ruolo Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Chiunque andrà alla Farnesina non potrà ignorare a lungo la collocazione geopolitica dell’Italia nell’area euro-mediterranea e l’importanza per il nostro Paese di avere un ruolo proattivo nei confronti dei Paesi a sud del Mediterraneo. Sono state queste le parole pronunciate dalla presidente della Fondazione Bettino Craxi Ets, Margherita Boniver, durante la tavola rotonda dal titolo “Il Maghreb oggi, domani” svoltasi a conclusione dell’evento "Il Maghreb dalle indipendenze ad oggi: dinamiche interne, relazioni regionali e rapporti con l'Italia", una giornata di studio, riflessione e approfondimento sul Maghreb, promossa dalla Fondazione Bettino Craxi Ets. L’obiettivo è stato discutere della regione e delle sue dinamiche interne e internazionali, “troppo spesso lasciate in secondo piano nell'analisi di quello scacchiere mediterraneo al cui centro si trova l'Italia”. Alla tavola rotonda conclusiva hanno preso parte la presidente Margherita Boniver, la presidente della commissione Esteri al Senato, Stefania Craxi, la viceministra degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, il presidente della Fondazione Med-Or, Marco Minniti, e l’ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell’Istituto affari internazionali (Iai). (segue) (Res)