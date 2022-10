Mediterraneo: Fondazione Craxi promuove giornata di studio sul Maghreb, focus su ruolo Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Minniti, nel suo intervento, ha posto l’accento sulla stretta relazione tra la crisi ucraina e la sponda sud del Mediterraneo. “Il Mediterraneo è un mare chiuso, ma non è un mare regionale ed è cruciale per gli equilibri complessivi del pianeta”, e “l’idea di un nuovo ordine mondiale non può prescindere dal Mediterraneo”, ha dichiarato il presidente della fondazione MedOr, emanazione di Leonardo che si occupa di cooperazione internazionale, culturale e di formazione in particolare nell’area mediterranea, del Medio e Vicino Oriente. La “guerra produce rotture globali”, ha affermato Minniti, precisando: “Quelle prodotte dalla guerra in corso in Ucraina riguardano la questione energetica, umanitaria e alimentare”. “Queste tre grandi crisi globali fatte scattare dalla guerra ucraina si riflettono nel Mediterraneo e la loro risoluzione è nel Mediterraneo”, ha evidenziato l’ex ministro dell’Interno. Oltre alle sfide legate alla sicurezza, Minniti ha fatto riferimento anche alla "partita" legata alle terre rare, che ci fa comprendere la ricchezza di un continente, quello africano, spesso considerato povero. (segue) (Res)