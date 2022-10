Governo: Cdm impugna quattro leggi regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non impugnare la legge della regione Lazio n. 16 del 11/08/2022 "Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie"; la legge della regione Puglia n. 15 del 12/08/2022 "Istituzione della Fondazione Tito Schipa"; la legge della Regione Puglia n. 16 del 12/08/2022 "Istituzione delle Aziende ospedaliere Santissima Annunziata di Taranto e Vito Fazzi di Lecce"; la legge della regione Puglia n. 17 del 12/08/2022 "Screening neonatale super esteso alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo Lisosomiale"; la legge della regione Puglia n. 18 del 12/08/2022 "Istituzione dell'Albo regionale delle società benefit e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali"; la legge della regione Puglia n. 19 del 12/08/2022 "Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022), alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e disposizioni in materia di Cooperative di autocostruzione"; la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 16/08/2022 "Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, cultura, comunità comprensoriali, caccia, territorio e paesaggio, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, tutela del paesaggio e dell'ambiente, finanza locale, esercizi pubblici, finanze, espropriazioni per causa di pubblica utilità, amministrazione del patrimonio, commercio, igiene e sanità, assistenza e beneficenza"; la legge della regione Basilicata n. 28 del 23/08/2022 "Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano"; la legge della regione Veneto n. 22 del 06/09/2022 "Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della regione del Veneto" e alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020". Lo rende noto la presidenza del Consiglio. (Com)