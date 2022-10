Messico: governo presenta esposto a tribunale in Arizona contro traffico di armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Messico ha presentato a un tribunale dello Stato dell'Arizona, negli Stati Uniti, un esposto contro alcune imprese produttrici di armi accusate di favorire la vendita di armi che finiscono in mano ai trafficanti del Messico. Lo riferisce il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard. Il ministro ha affermato che si ritiene che circa il 60 per cento delle armi da fuoco usate in fatti di sangue sequestrate nel Paese negli ultimi anni provenga da fabbriche presenti in 10 contee degli Stati Uniti, la maggior parte delle quali situate nello Stato al confine tra le due nazioni. (segue) (Mec)