Argentina: mini rimpasto di governo, cambi ai vertici dei ministeri di Lavoro, Donne e Sviluppo sociale

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha designato tre donne alla guida dei ministeri per le Donne, il genere e le diversità, dello Sviluppo sociale e del Lavoro. Viene completato in questo modo un mini rimpasto innescato la settimana scorsa dalle dimissioni di Elizabeth Gomez Alcorta. La ormai ex ministra per le Donne, sostituita oggi da Ayelén Mazzina, aveva rimesso il suo incarico in dissenso con uno sgombero effettuato dalla polizia federale su un terreno occupato dalla comunità mapuche Lof Lafken Winkul Mapu a Villa Mascardi, nella provincia di Rio Negro, dove erano presenti anche donne e bambini. Successivamente anche gli ex ministri dello Sviluppo sociale, Juan Zabaleta, e del Lavoro, Claudio Moroni, avevano manifestato al presidente la loro volontà di dimettersi, il primo per questioni elettorali, ed il secondo per questioni di salute. Al loro posto hanno assunto l'incarico rispettivamente Victoria Tolosa Paz e Kelly Olmos. (Abu)