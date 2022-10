Germania: fonti governo, nessun piano su debito Ue per finanziare risposta a crisi gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania non ha alcun piano per appoggiare l'emissione di debito comune da parte dell'Ue con cui finanziare una risposta europea alla crisi del gas. È quanto affermato da fonti del governo federale, che hanno smentito le indiscrezioni diffuse da “Bloomberg”. Secondo queste ricostruzioni, al Consiglio europeo informale tenuto a Praga il 7 ottobre, il cancelliere Olaf Scholz avrebbe aperto al debito comunitario con cui fronteggiare la crisi dell'energia. “Piani del genere non sono noti al governo” tedesco, hanno dichiarato le fonti citate dall'emittente radiofonica “Bayerischer Rundfunk”. (Geb)