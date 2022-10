Nagorno-Karabakh: Blinken sente premier armeno, focus su processo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, con cui si è complimentato per i progressi nel negoziato tra Armenia e Azerbaigian per un accordo di pace nel Nagorno-Karabakh. Il capo della diplomazia di Washington, riferisce una nota, ha ribadito la necessità di una demarcazione chiara dei confini, di favorire la ripresa dei collegamenti e dei trasporti, e di uno sforzo maggiore nella ricerca dei dispersi e nel rilascio dei prigionieri di guerra. Blinken si è anche detto favorevole ad una missione dell’Unione europea lungo il confine tra i due Paesi. (Was)