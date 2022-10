© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA CAPITALE- Assemblea capitolina: la seduta si apre con le interrogazioni delle opposizioni, tra le istanze le nomine dei dirigenti di Ama e il canone dei padiglioni del Santa Maria della pietà. All'ordine dei lavori tre proposte di delibera, tra cui l'istituzione dei "Roma food district". La seduta è trasmessa in streming sul sito di Roma Capitale e si svolge in Aula Giulio Cesare. Campidoglio (Ore 13:00-19:00)- L'Assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda Alessandro Onorato interviene alla conferenza stampa di presentazione della XXI Edizione della "Roma Urbs Mundi", gara podistica sul percorso, omologato per la prima volta in Italia, di 15 chilometri a partire dal Circo Massimo. Presso l'aula del Consiglio – Camera di Commercio di Roma – Via de' Burrò, 147 (Ore 11). (segue) (Rer)