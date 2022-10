Usa: assalto al Campidoglio, ex assistente di Mark Meadows collaborerà alle indagini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassidy Hutchinson, ex assistente di Mark Meadows, l’ex capo di gabinetto della Casa Bianca durante la presidenza di Donald Trump, collaborerà con un procuratore di Atlanta che sta indagando sui tentativi di rovesciare l’esito delle elezioni del 2020 da parte di Trump e del suo staff. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito all’emittente “Cnn” che la donna potrebbe fornire “importanti dettagli” sulle azioni di Trump e della sua cerchia ristretta nelle giornate prima e dopo l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Hutchinson ha già testimoniato di fronte alla commissione d’inchiesta istituita dalla Camera dei rappresentanti Usa sull’assalto al Campidoglio, e starebbe anche collaborando con il dipartimento della Giustizia. Le autorità giudiziarie hanno tentato di far testimoniare anche lo stesso Meadows, ma per il momento non hanno avuto successo: una udienza sul caso è stata fissata per la fine del mese. (Was)