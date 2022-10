Iran: ambasciatrice boliviana a Teheran richiamata dopo dichiarazioni su proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice della Bolivia in Iran, Romina Perez, è stata convocata d'urgenza a La Paz dopo le dichiarazioni rilasciate a un giornale locale nelle quali condannava, a nome del governo di Luis Arce, "le recenti proteste in Iran messe in atto da sionisti britannici e statunitensi". "In relazione alle dichiarazioni dell'ambasciatrice presso la Repubblica islamica dell'Iran, Romina Perez, rilasciate in occasione della sua visita alla città di Tabriz, il ministero degli Esteri informa l'opinione pubblica di aver convocato d'urgenza a La Paz la rappresentante diplomatica con l'obiettivo di ricevere un rapporto e valutare le circostanze", si legge in una nota ufficiale. Nella sua dichiarazione Perez non ha fatto riferimento alla protesta delle donne contro la morte della 22enne curda Mahsa Amini e ha affermato che "i problemi si risolveranno con la solidarietà e la comprensione del leader dell'Iran". (Brb)