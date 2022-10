Francia: al via il processo per il disastro aereo del 2009 sul volo Rio-Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperto a Parigi il processo che vede imputati Air France e Airbus per l'incidente aereo avvenuto il primo giugno del 2009. Un volo partito da Parigi per Rio de Janeiro sprofondò nell'Atlantico provocando la morte di 228 persone. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Le Figaro", l'udienza si è aperta alle 13:30 al tribunale correzionale di Parigi in una sala quasi piena. Dopo anni di perizie tecniche, nel 2019 i giudici istruttori si sono pronunciati per un non luogo a procedere, ma le famiglie delle vittime e i sindacati dei piloti hanno fatto appello. Nel corso delle udienze, che dureranno fino all'8 dicembre, sarà necessario stabilire eventuali mancanze da parte dei due gruppi che potrebbero aver portato al disastro. (Frp)