Sardegna: Portovesme srl, Regione difenderà posti di lavoro, chiesto mantenimento linee produttive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione difenderà ogni posto di lavoro nella Portovesme srl, e si schiera al fianco dei sindacati e dei lavoratori a difesa della produzione e dell'occupazione in un polo strategico per la Sardegna. Il presidente Christian Solinas scriverà alla Glencore ricordando gli impegni assunti per il mantenimento delle linee produttive, e solleciterà un intervento immediato del Governo in carica per convocare l'azienda ad un tavolo nel quale esporre le sue reali intenzioni. Nella sede istituzionale di Villa Devoto a Cagliari si è tenuto il vertice convocato dal Presidente della Regione Christian Solinas, al quale hanno preso parte le Cgil, Cisl e Uil e l’Assessora regionale all’Industria Anita Pili, per un esame della situazione attuale della Portovesme Srl. È emersa la forte preoccupazione delle parti determinata dalla decisione annunciata dall’azienda di fermare anticipatamente la linea piombo, di cui è alta la domanda sui mercati, e aggiungere nuovi cassaintegrati a quelli già collocati in tale condizione nei mesi scorsi, per i quali si chiede la proroga della cassa integrazione in corso, che scade il 24 ottobre. (segue) (Rsc)