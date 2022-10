Energia: da Cdm sì a tre progetti per impianti da fonti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri che si è riunito oggi alle ore 17.15 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Mario Draghi, segretario il sottosegretario alla presidenza, Roberto Garofoli, su proposta del premier, in seguito alla complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, ha deliberato l'approvazione del giudizio positivo di compatibilità ambientale per tre progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (energia eolica, fotovoltaica e geotermica): impianto geotermico pilota denominato "Lucignano", della potenza di 5MWe, da realizzare in territorio del comune di Radicondoli (SI); impianto eolico denominato "Lesina-Apricena", da realizzare nel territorio dei comuni di Poggio Imperiale e San Paolo di Civitate (FG); impianto eolico denominato "Gomoretta", da realizzarsi in agro dei comuni di Bitti (NU), Orune (NU) e Buddusò (SS). A norma dell'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, le deliberazioni adottate - precisa una nota della presidenza del Consiglio - sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale (Via). (Com)