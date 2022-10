Governo: Cdm delibera costituzione in giudizio in conflitto attribuzione sollevato da Veneto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri che si è riunito oggi alle ore 17.15 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Mario Draghi, segretario il sottosegretario alla presidenza, Roberto Garofoli, su proposta della ministra per gli Affari regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini, ha deliberato la costituzione in giudizio nel conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Veneto avverso l'ordinanza n. 656 del 2022 del Tar Veneto-Sezione I, pubblicata il 15 luglio 2022, relativa all'applicabilità nel comune di Rivoli Veronese e in una parte del territorio del comune di Caprino Veronese delle speciali forme di tutela dall'esercizio dell'attività venatoria previste per le Zone faunistiche alpine. Lo rende noto la presidenza del Consiglio. (Com)