Mediterraneo: Fondazione Craxi promuove giornata di studio sul Maghreb, focus su ruolo Italia (2)

- Nel corso dei propri interventi, i relatori hanno messo in luce la necessità di rivolgere l’attenzione a una regione, il Maghreb, ritenuta centrale nelle dinamiche globali che investono sia l’Italia sia l’Europa. A tal proposito, Craxi ha sottolineato come sia necessario che l’Italia elabori un proprio documento nazionale e una strategia a più livelli che riguardi il Maghreb, una regione con cui abbiamo “relazioni a più livelli”. “Basti pensare che Paesi come Algeria, Marocco e Tunisia sono partner economici strategici per l’Italia”, ha sottolineato la presidente, aggiungendo: “Il protagonismo italiano non è solo utile ma necessario”. Un parere simile è stato espresso anche dall’ambasciatore Nelli Feroci, secondo cui le problematiche del Maghreb non si esauriscono nel Mediterraneo e nell’affrontarle bisogna tener conto anche degli sviluppi del Mediterraneo Orientale e delle “regioni collegate direttamente o indirettamente”, attraverso un “approccio complessivo globale”. (segue) (Res)