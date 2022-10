Costa Rica-Repubblica dominicana: volo inaugurale per compagnia a basso costo caraibica Arajet (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nata come DW Dominican Wings nel 2014, la compagnia ha operato diversi voli charter con aeromobili Avion Express Airbus A320 in leasing. Nel 2018 ha cambiato la sua ragione sociale in Flycana, mantenendo il certificato di operatore aereo di DW Dominican Wings, per diventare un ultra low cost. Nel 2020 a seguito della nascita della SkyCana, per non creare confusione nel mercato Flycana è stata costretta a cambiare nome in Arajet. A marzo Arajet ha annunciato un ordine di 35 Boeing 737-8200, la versione ad alta densità del Max 8 con una capacità di 210 passeggeri. (Mec)