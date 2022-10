Iran: proteste contro morte Mahsa Amini si allargano anche al settore petrolifero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste in corso in Iran dallo scorso 16 settembre contro la morte della 22enne curda Mahsa Amini si allargano anche al vitale settore petrolifero. Secondo i media vicini all’opposizione all’estero, in particolare il network con sede a Londra “Iran International”, oggi i lavoratori impiegati nel complesso petrolchimico di Bushehr (Bushehr Petrochemical Company) situato nella città di Asaluye, nel sud dell’Iran, hanno dato il via ad uno sciopero per manifestare il loro sostegno alle proteste contro la morte della 22enne curda deceduta lo scorso 16 settembre a Teheran a seguito del suo arresto da parte della polizia morale iraniana per aver indossato male il velo. Le manifestazioni ad Asaluyeh sono le prime organizzate da operai della importante e vitale industria petrolifera dell’Iran, principale fonte di entrate del governo di Teheran. Anche se non è chiaro se altri lavoratori seguiranno, le proteste giungono mentre le manifestazioni imperversano in città e villaggi in tutto l'Iran, interessando ormai almeno 177 centri abitati. (segue) (Res)