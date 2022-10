Iran: proteste contro morte Mahsa Amini si allargano anche al settore petrolifero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I video diffusi da “Iran International” provenienti dai profili social di attivisti e dissidenti iraniano, mostrano alcune centinaia di lavoratori riuniti davanti al complesso di raffinerie di Asaluyeh, situato a circa 925 chilometri a sud di Teheran, sul Golfo Persico. Il vasto complesso impiega per il processo di raffinazione il gas naturale proveniente dal giacimento di gas naturale offshore di South Pars che l'Iran condivide con il Qatar. In un video, i lavoratori riuniti - alcuni con il viso coperto - cantano "senza vergogna" e "morte al dittatore". Al momento le autorità iraniane non hanno confermato alcuna interruzione del complesso petrolchimico, sebbene l'agenzia di stampa semiufficiale “Tasnim” abbia descritto l'incidente come una disputa salariale. (segue) (Res)