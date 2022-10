Iran: proteste contro morte Mahsa Amini si allargano anche al settore petrolifero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre oggi sono stati segnalati scontri a Sanandaj, il capoluogo della provincia del Kurdistan iraniano, e nel villaggio di Salas Babajani vicino al confine con l'Iraq, secondo quanto riferisce il gruppo curdo per i diritti umani Hengaw. Le proteste contro la morte di Mahsa Amini sono proprio iniziate dalla regione del Kurdistan dopo il suo funerale avvenuto lo scorso 17 settembre. Le autorità iraniane non hanno diffuso informazioni in merito alle violenze avvenute a Sanandaj, città situata a circa 400 chilometri a ovest di Teheran. Citato dall’agenzia di stampa “Fars”, legata ai Guardiani della rivoluzione irnaiana, il governatore della provincia del Kurdistan, Esmail Zarei Kousha, ha affermato che gruppi sconosciuti "hanno complottato per uccidere i giovani per le strade" lo scorso 8 ottobre. (segue) (Res)