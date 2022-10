Iran: proteste contro morte Mahsa Amini si allargano anche al settore petrolifero (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Disordini sono avvenuti anche all’interno del carcere di Lakan, nella città di Rasht, sul Mar Caspio. Negli scontri sarebbero rimasti uccisi alcuni detenuti, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa semiufficiale “Mehr”. Tuttavia non ancora chiaro se la rivolta nel centro di detenzione sia in qualche modo collegata alle proteste in corso nel Paese. Intervistato dalla “Mehr”, il procuratore della provincia di Gilan, Mehdi Fallah Miri, ha riferito che "alcuni prigionieri sono morti a causa delle ferite riportate mentre l'elettricità è stata interrotta (nella prigione) a causa dei danni". In base a quanto riportato dal procuratore, la rivolta sarebbe scoppiata in un’ala della prigione che ospita detenuti condannati a morte. (segue) (Res)