Iran: proteste contro morte Mahsa Amini si allargano anche al settore petrolifero (6)

- Le proteste continuano ad avere una forte eco a livello internazionale, mentre diversi Paesi occidentali valutano eventuali misure di pressione sul governo iraniano per porre fine alla repressione violenta dei manifestanti. Oggi, il Regno Unito ha annunciato di aver imposto sanzioni contro la polizia morale iraniana (Gast-e ersad) e la sua leadership, contro il comandante delle forze paramilitari la sicurezza interna (i cosiddetti basij), Gholamreza Soleimani e il capo della polizia iraniana, Hossein Ashtari. “La morte di Mahsa Amini, in seguito al suo arresto da parte della Morality Police, ha scatenato proteste in tutto l'Iran e sconvolto il mondo”, si legge in una nota del ministero degli Esteri britannico. “Per decenni la polizia morale ha usato la minaccia della detenzione e della violenza per controllare cosa indossano le donne iraniane e come si comportano in pubblico”, afferma la nota. “In risposta, il Regno Unito ha sanzionato oggi la polizia morale nella sua interezza, il suo capo Mohammed Rostami Cheshmeh Gachi, il capo della divisione di Teheran Haj Ahmed Mirzaei”, afferma il comunicato stampa. Il Regno Unito ha annunciato di avere imposto sanzioni nei confronti di cinque importanti funzionari politici e di sicurezza in Iran per aver commesso gravi violazioni dei diritti umani, tra cui: Gholamreza Soleimani, capo della forza basij del corpo dei Guardiani della rivoluzione iraniana, responsabile della sicurezza interna in Iran; Hassan Karami, comandante dell'Unità delle Forze speciali della polizia iraniana; Hossein Ashtari, comandante in capo della polizia iraniana. (Res)