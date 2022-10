Usa: Obama annuncia forum democratico per il 17-18 novembre a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha annunciato che la sua fondazione sta organizzando un “forum democratico” di due giorni a New York, per il mese prossimo. La prima giornata sarà dedicata agli interventi di una serie di attivisti democratici provenienti da tutto il mondo, incluso lo stesso Obama, mentre la seconda ad alcune tavole rotonde che vedranno la partecipazione dei leader della fondazione dell’ex presidente. In un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, Obama ha detto che “in un momento in cui la democrazia è sotto attacco a livello globale, la prossima generazione di leader è la speranza su cui dobbiamo puntare”. L’evento avrà luogo il 17-18 novembre ed è stato organizzato in collaborazione con la Columbia University e con l’Università di Chicago. Al centro delle discussioni ci saranno la necessità di rafforzare le istituzioni democratiche internazionali e il contrasto alla disinformazione. “Ci auguriamo che questo evento possa aiutare chi crede nella democrazia a rendere questo principio ancora più forte”, ha detto l’ex presidente in una nota. (Was)