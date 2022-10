Sanità: Intesa Sanpaolo, Fondo beneficenza per 78 progetti a sostegno salute mentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Giornata mondiale della salute mentale, il punto sui progetti post pandemia sostenuti dal Fondo Soleterre Strategie di Pace, Cooperativa sociale Mameri, Società Cooperativa Sociale Co.Esa: sono solo tre dei 78 beneficiari che il Fondo di beneficenza si Intesa Sanpaolo ha sostenuto, tra il 2021 e 2022, per favorire servizi di supporto psicologico e, più in generale, progetti di solidarietà e utilità sociale, con al centro il valore della persona. Con un totale di 1,6 milioni di euro, il Fondo - si legge in una nota - è infatti intervenuto rafforzando sportelli e centri di ascolto per malati di Covid, personale sanitario, famigliari di pazienti deceduti per il Covid, persone con preesistenti fragilità psicosociali, soggetti colpiti dalla "Covid fatigue", cioè quello stato di indolenzimento, stanchezza cronica e smarrimento che può riscontrare chi ha avuto la malattia, bambini e ragazzi che hanno subito gli effetti del lockdown. Numerosi anche i progetti per facilitare la presa in carico da parte dei servizi territoriali. Come ha ricordato il presidente Gian Maria Gros-Pietro, cui fa capo il Fondo di beneficenza, per venire in aiuto alle persone e alle famiglie in difficoltà l’impegno di Intesa Sanpaolo, "nel Piano di Impresa 2022-2025 è stato raddoppiato. Il Fondo di beneficenza contribuisce a questo obiettivo e più in generale ai problemi legati alle fragilità e alle disuguaglianze, un compito reso tanto più urgente e necessario dalla pandemia". Il supporto psicologico ai malati di Covid e ai soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia è, infatti, una delle tre Linee guida 2021-2022, che si aggiunge alla formazione e all’inserimento lavorativo di soggetti fragili, con particolare attenzione per le nuove povertà, nonché al supporto agli adolescenti e ai giovani in situazione di fragilità. (Com)