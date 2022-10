Egitto: ministro Aviazione incontra una delegazione degli Emirati per discutere opportunità investimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro egiziano dell'Aviazione civile, Mohamed Abbas, ha ricevuto un'ampia delegazione degli Emirati Arabi Uniti per discutere le prospettive di cooperazione congiunta e le modalità per rafforzare la partnership e gli investimenti tra i due Paesi nel settore del trasporto aereo. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero dell’Aviazione civile. Durante l'incontro il ministro dell'Aviazione ha esaminato i più importanti progetti di sviluppo nel settore e la strategia del dicastero nello sviluppo del sistema di trasporto aereo alla luce della strategia Vision 2030 dello Stato egiziano. L'incontro ha affrontato anche una serie di questioni di interesse comune per rafforzare la cooperazione e l'integrazione in varie attività, tra cui l'aumento del traffico aereo, il trasporto di merci, la manutenzione, i lavori tecnici, la formazione e lo scambio di esperienze.(Cae)