Abruzzo: Paolucci (Pd) su sicurezza lavoro, cosa fa la Regione?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il lavoro deve essere sicuro, le condizioni di lavoro devono essere monitorate da tutti i soggetti ed enti che ne hanno la competenza. Se nel Teramano in meno di un mese ci sono stati due morti e, oggi, un ferito che versa in gravi condizioni per una caduta da un'impalcatura, qualcosa non funziona. Per questo ho presentato un accesso agli atti alla Regione per sapere che cosa si sta facendo, su quali dati relativi alla sicurezza stanno lavorando, quanti tavoli sono stati convocati sul tema e quanti controlli sono stati richiesti da parte regionale, nonché che tipo di lavoro questo organismo sta portando avanti sul fronte della sicurezza e anche della prevenzione, considerato pure che l'assessore alla Sanità presiede tavolo e osservatorio per coordinare le politiche su entrambi gli ambiti". Lo afferma il capogruppo Pd, Silvio Paolucci. (segue) (Gru)