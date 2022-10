Abruzzo: Paolucci (Pd) su sicurezza lavoro, cosa fa la Regione? (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2016, proprio per stimolare attività utili ed efficaci sul tema, la Regione a guida centrosinistra aveva stipulato un'intesa con l'Inail regionale, che metteva in campo attività proprio sul fronte della prevenzione - rimarca il capogruppo -. Che ne è stato di quel patto? Perché non si riesce ad arrestare numeri che ci vedono fra le zone rosse a livello nazionale, siamo fra le regioni peggiori d'Italia, con un'incidenza di morti sul lavoro maggiore del 25 per cento rispetto a quella nazionale. Sintomo che serve un'azione più incisiva che come centrosinistra reclamiamo da quasi quattro anni, insieme a politiche si sostegno a piccole, medie imprese e lavoratori. In queste ore siamo vicini sia al lavoratore ferito, sia alla sua famiglia, nella speranza che la sua situazione migliori, ma torniamo a gridare a gran voce che le istituzioni debbano fare la propria parte per evitare il ripetersi di simili tragedie. Siamo pronti a lavorare insieme e ad attivarci a tutti i livelli per ottenere controlli e prevenzione, solo così questa conta si fermerà". (Gru)