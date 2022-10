Usa: Ad JpMorgan, il Paese potrebbe entrare in recessione tra 6 o 9 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una serie di “venti contrari molto seri” rischia di portare gli Stati Uniti e l’economia globale in una fase di recessione, che potrebbe arrivare intorno alla metà dell’anno prossimo. Lo ha detto l’amministratore delegato di JpMorgan Chase, Jamie Dimon, in una intervista televisiva con l’emittente “Cnbc”. “Al momento l’economia statunitense sta andando bene, e i consumatori sono in una condizione migliore rispetto a quella in cui si trovavano durante la crisi del 2008: tuttavia, per il futuro si stanno profilando rischi molto seri”, ha detto, facendo riferimento all’inflazione galoppante, ai rialzi dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve e agli effetti della guerra in Ucraina. “Si tratta di fattori molto importanti, che rischiano di portare gli Stati Uniti e l’economia globale in una fase di recessione che ha già colpito i Paesi europei, a circa sei o nove mesi di distanza rispetto ad ora”, ha affermato. (Was)