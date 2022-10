Ucraina: sindaco Kiev Klitschko, Putin non raggiunge obiettivi, non abbiamo paura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo del presidente russo, Vladimir Putin, e del suo governo con i bombardamenti delle città ucraine è “diffondere il panico”, ma questo scopo “non viene raggiunto” perché “non abbiamo paura”. È quanto affermato da Vitaly Klitschko, sindaco di Kiev, a seguito degli attacchi missilistici russi che hanno colpito anche la capitale dell'Ucraina. Intervistato dall'emittente televisiva “Zdf”, l'ex campione mondiale di pugilato ha evidenziato che “Kiev era e rimane un obiettivo dell'aggressore”. Pertanto, i bombardamenti di questa mattina “non sono niente di nuovo”, dato che Kiev viene colpita dall'inizio della guerra mossa dalla Russia contro l'ex repubblica sovietica. Civili sono morti, edifici sono stati distrutti, ma “non cambierà”, ha aggiunto Klitschko che ha evidenziato: “La situazione è ancora pericolosa, viviamo in guerra, udiamo costantemente le sirene antiaeree”. Tuttavia, gli abitanti di Kiev “sanno che si deve fare” in caso di attacco e raggiungono i rifugi. Ora, ha proseguito Klitschko, i Paesi occidentali come la Germania, l'Ue e “il mondo intero” devono fornire “più sostegno” all'Ucraina affinché la sua popolazione possa essere protetta. “Difendiamo gli stessi valori”, ha poi dichiarato Klitschko. (segue) (Geb)