Ucraina: sindaco Kiev Klitschko, Putin non raggiunge obiettivi, non abbiamo paura (2)

- Al riguardo, il sindaco della capitale dell'ex repubblica sovietica ha affermato: “Abbiamo bisogno di sistemi antimissile moderni, abbiamo bisogno di aiuto per proteggere i nostri abitanti”. Klitschko ha poi negato la tesi della Russia, secondo cui gli attacchi missilistici contro l'Ucraina sono stati un successo. Per il sindaco di Kiev, “l'obiettivo di Putin e del governo russo è diffondere il panico”. Tuttavia, come sottolineato dall'ex campione di pugilato, la reazione degli ucraini è “rabbia e volontà di difendere il nostro Paese e le nostre città. Questa è casa nostra, sono le nostre famiglie, i nostri figli. Non abbiamo paura”. Secondo Klitschko, l'inverno imminente rappresenta “una sfida enorme, una prova per noi, l'Ucraina e anche tutta l'Europa”. Ora, ha infine affermato il sindaco di Kiev, “dobbiamo combattere” perché, “se ce la facciamo, diventeremo più forti”. (Geb)