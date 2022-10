Usa: Bank of America, nel 2023 ci saranno 175 mila posti di lavoro in meno ogni mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure introdotte dalla Federal Reserve per contenere l’inflazione potrebbero determinare la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro al mese negli Stati Uniti, a partire dal 2023. In un rapporto condiviso con i clienti, Bank of America ha spiegato che i rialzi dei tassi di interesse decisi dalla Fed contribuiranno a fermare la crescita di un mercato del lavoro ancora molto forte a settembre, che dovrebbe dimezzarsi già nel quarto trimestre del 2022. Tutto questo potrebbe portare ad una perdita fino a 175 mila posti di lavoro al mese, a partire dai primi tre mesi del prossimo anno. Il capo della divisione per l’economia Usa a Bank of America, Michael Gapen, ha dichiarato alla “Cnn” che la banca si aspetta una recessione a partire dalla prima metà del prossimo anno. (Was)