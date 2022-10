Imprese: Antitrust boccia operazione di concentrazione Enel-Erg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Antitrust ha bocciato l'operazione di concentrazione con cui Enel Produzione acquisisce il controllo esclusivo di Erg Power a cui fa capo la centrale elettrica a ciclo combinato di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, perché - si legge nel Bollettino settimanale dell'Autorità - determina "il rafforzamento di una posizione dominante" in Sicilia. L'Antitrust ha ritenuto che l'operazione "sia suscettibile di determinare" la costituzione di "una posizione dominante in capo al gruppo Enel nel mercato della produzione e dell'approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica nella macro zona Sicilia e il rafforzamento della posizione dominante del medesimo gruppo nel mercato dei servizi di dispacciamento dell'energia elettrica nella macro-zona Sicilia, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza". L'Autorità ha quindi deliberato di "vietare" l'operazione di "concentrazione consistente nella acquisizione del controllo esclusivo di Erg Power in capo a Enel Produzione". (Rin)