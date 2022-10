Roma: Fd'I, sindaco Gualtieri premi autista Atac per aver salvato ragazzo da aggressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Ci uniamo anche noi ai ringraziamenti all'autista dell'Atac per il coraggio e il sangue freddo dimostrato salvando quel bambino". È quanto dichiarano in una nota i consiglieri capitolini di Fratelli d'Italia, Federico Rocca e Rachele Mussolini. "Sono esempi che devono essere evidenziati sempre di più e che rappresentano il vero spirito dei romani e che tutti i cittadini dovrebbero seguire. Spesso quando si parla di Atac, si sottolineano le inefficienze, i ritardi le pecche, poco purtroppo si parla degli autisti che sono esempio per tutti, che salvano vite, e distinguo per atti di eroismo. Chiediamo al Sindaco di premiare questa autista che rappresenta oggi più che mai un esempio di chi lotta contro questa piaga che è il bullismo fra i giovani". (com)