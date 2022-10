Usa: Uvalde, il sovrintendente del distretto scolastico si dimette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hal Harrell, sovrintendente del distretto scolastico di Uvalde, in Texas, ha annunciato oggi le sue dimissioni. Il suo messaggio è stato pubblicato sul profilo Facebook della moglie, Donna Goates Harrell. “Sono davvero grato a tutti coloro che mi hanno sostenuto, non è stata una decisione facile: mia moglie e io amiamo questa comunità”, ha detto Harrell, che conserverà l’incarico fino a che non sarà nominato un successore. Il sovrintendente, così come le forze di polizia, è stato al centro di numerose polemiche dopo la strage della Scuola elementare Robb avvenuta il 24 maggio scorso, a seguito della quale hanno perso la vita 19 bambini e due insegnanti. Le dimissioni di Harrell arrivano poco dopo che il distretto ha annunciato di aver sospeso l’intero dipartimento di polizia scolastica, dopo le polemiche su come è stata gestita la risposta alla strage. (Was)